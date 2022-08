orizzontescuola : Toccafondi (IV): “No a ritorno alla Dad per la crisi energetica” -

IL TELEGRAFO Livorno

Entra infatti nello staff della prima squadra Sara. Per la fiorentina si potrebbe dire che si tratta di unnella sua squadra visto che ha militato nell'Use Rosa quando prese il ...I ragazzi, dopo tanta Dad, erano molto preoccupati per ildegli scritti. Ma i risultati - ... Paolo Pisani, Matteo Postiferi, Francesca Presenti, Giulio Spatoliatore, Oliviero. 100 e ... Caso Figline, il Livorno è in Serie D. I gialloblu restano in Eccellenza