The Princess: Stasera su Sky il Documentario dedicato alla Principessa Diana, a 25 anni dalla sua scomparsa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giornata speciale dedicata alla Principessa del Popolo, Lady Diana, che culminerà con il Documentario The Princess. A 25 anni dalla sua scomparsa, Sky Documentaries, Sky Uno e NOW dedicano la loro programmazione alla Principessa del Popolo. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giornata speciale dedicatadel Popolo, Lady, che culminerà con ilThe. A 25sua, Sky Documentaries, Sky Uno e NOW dedicano la loro programmazionedel Popolo. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi.

controzenso : RT @daniele_baraldi: «Mi piacerebbe essere regina nei cuori delle persone, ma non mi vedo come regina di questa Nazione.» Venticinque anni… - TizianaMarras : RT @Teleblogmag: 31 AGOSTO 1997 – 31 AGOSTO 2022 A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA DI LADY DIANA, UNA GIORNATA PER CELEBRARE LA “PRINCIPESSA DEL P… - verogri2 : RT @daniele_baraldi: «Mi piacerebbe essere regina nei cuori delle persone, ma non mi vedo come regina di questa Nazione.» Venticinque anni… - joeker___ : @JIM1NN4MONR0LL LO SO PERO' STILL (??) volevo essere preminger the best princess e invece :c - martens0407 : RT @daniele_baraldi: «Mi piacerebbe essere regina nei cuori delle persone, ma non mi vedo come regina di questa Nazione.» Venticinque anni… -