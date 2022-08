“The Hanging Sun – Sole di mezzanotte”: il film con Borghi che chiude Venezia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Diffuso oggi, 31 agosto, il trailer Sono stati diffusi oggi il poster e il trailer di “The Hanging Sun – Sole di mezzanotte”, film diretto da Francesco Carrozzini. La pellicola chiuderà il Fuori Concorso, della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove il Sole non tramonta mai. Scritto da Stefano Bises, è interpretato da Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, con Peter Mullan e Charles Dance. La fotografia è di Nicolaj Bruel (DFF). Il film – targato Sky Original – è una coproduzione ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Diffuso oggi, 31 agosto, il trailer Sono stati diffusi oggi il poster e il trailer di “TheSun –di”,diretto da Francesco Carrozzini. La pellicolarà il Fuori Concorso, della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Tratto dal romanzo “di” di Jo Nesbø, è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove ilnon tramonta mai. Scritto da Stefano Bises, è interpretato da Alessandro, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, con Peter Mullan e Charles Dance. La fotografia è di Nicolaj Bruel (DFF). Il– targato Sky Original – è una coproduzione ...

