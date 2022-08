The Crown, arriva la versione svedese: al via le riprese (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è tensione alla Corte Reale di Svezia. Sono iniziate le riprese di una nuova serie tv dedicata al Re Carlo XVI Gustavo e alla sua famiglia. Il timore è che si possa alzare un polverone sui vari scandali…(foto: Getty) A palazzo tremano. Non lo dicono ma, certamente, più di qualcuno ha sofferto d’insonnia. Non deve aver fatto piacere al re Carlo XVI Gustavo e alla sua famiglia sapere che sono appena iniziate le riprese della versione svedese di The Crown. Un altro progetto cinematografico, altri attori, un’altra piattaforma rispetto alla serie tv in streaming su Netflix. In comune, però, il fatto di raccontare le vicende della Royal Family. In questo caso, della Casa Reale di Svezia. The Crown: al via le riprese della versione ... Leggi su amica (Di mercoledì 31 agosto 2022) C’è tensione alla Corte Reale di Svezia. Sono iniziate ledi una nuova serie tv dedicata al Re Carlo XVI Gustavo e alla sua famiglia. Il timore è che si possa alzare un polverone sui vari scandali…(foto: Getty) A palazzo tremano. Non lo dicono ma, certamente, più di qualcuno ha sofferto d’insonnia. Non deve aver fatto piacere al re Carlo XVI Gustavo e alla sua famiglia sapere che sono appena iniziate ledelladi The. Un altro progetto cinematografico, altri attori, un’altra piattaforma rispetto alla serie tv in streaming su Netflix. In comune, però, il fatto di raccontare le vicende della Royal Family. In questo caso, della Casa Reale di Svezia. The: al via ledella...

