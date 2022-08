Terzo polo a Napoli, Carfagna: “Difenderemo fondi Pnrr per il Sud” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Hanno fatto tappa a Napoli alcuni dei big del Terzo polo. Ieri la ministra Mara Carfagna ed Ettore Rosato sono stati in città per una tappa della campagna elettorale, entrambi sono candidati in Campania. Carfagna ha tenuto a ribadire l’impegno per la difesa del patto per Napoli e dei fondi previsti nel Pnrr per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Hanno fatto tappa aalcuni dei big del. Ieri la ministra Maraed Ettore Rosato sono stati in città per una tappa della campagna elettorale, entrambi sono candidati in Campania.ha tenuto a ribadire l’impegno per la difesa del patto pere deiprevisti nelper il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

CarloCalenda : Non esiste “voto utile” a prescindere, perché ci sono quattro coalizioni in campo. Se il terzo polo arriva sopra il… - lorepregliasco : Numeri. Se anziché il 48% il centrodestra prendesse il 44%, il centrosinistra restasse al 30% e il terzo polo volas… - davidefaraone : I populisti di sinistra ed i sovranisti di destra perderanno soltanto se il terzo polo raggiungerà le due cifre. Al… - AnnalisaRomita : RT @vanabeau: Il terzo polo non fa campagna elettorale per il centrosinistra contro la destra e non fa campagna elettorale per la destra co… - AlbertoLela : RT @HuffPostItalia: Perché il terzo polo è la novità di questa campagna elettorale -