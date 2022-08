Terrore alle porte di Roma, aperitivo di fuoco: a volto coperto sparano contro 4 ragazzi al bar (Di mercoledì 31 agosto 2022) aperitivo di fuoco letteralmente – ieri sera, intorno alle 19 –: spari al bar alle porte di Roma. Con le persone a godersi gli ultimi sprazzi di un pomeriggio estivo, in un bar affollato di clienti per l’Happy hour, due persone sono scese da due macchine e una di loro, con volto coperto e un revolver in pugno, ha fatto fuoco contro quattro ragazzi seduti a un tavolino della veranda esterna del bar Green in via delle Genziane, a Guidonia. Un blitz terrificante eseguito davanti a decine di avventori colti all’improvviso da Terrore e panico… Roma, spari al bar: 2 persone a volto coperto fanno fuoco ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022)diletteralmente – ieri sera, intorno19 –: spari al bardi. Con le persone a godersi gli ultimi sprazzi di un pomeriggio estivo, in un bar affollato di clienti per l’Happy hour, due persone sono scese da due macchine e una di loro, cone un revolver in pugno, ha fattoquattroseduti a un tavolino della veranda esterna del bar Green in via delle Genziane, a Guidonia. Un blitz terrificante eseguito davanti a decine di avventori colti all’improvviso dae panico…, spari al bar: 2 persone afanno...

