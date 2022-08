Terracina, dalla bandiera blu al divieto di balneazione: batteri fecali in mare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non c'è pace per Terracina in questa stagione estiva. La località balneare in provincia di Latina - dopo essere stata oggetto della cronaca giudiziaria per l'investigazione di luglio che ha condotto all'arresto per corruzione dell'ormai ex sindaca Roberta Tintari - ora torna al centro dell'attenzione pubblica per l'avviso di divieto di balneazione disposto dal commissario prefettizio del comune di Terracina Francesco Cappetta. L'ordinanza è giunta in seguito a una nota risalente al 26 agosto scorso e diffusa da Arpa Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), che ha pubblicato le analisi su campioni d'acqua prelevati mercoledì 24 agosto. I dati hanno evidenziato una situazione drammatica e paradossale per una realtà marittima che solo poco fa (maggio scorso) era riuscita a conseguire per la prima volta ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non c'è pace perin questa stagione estiva. La località balneare in provincia di Latina - dopo essere stata oggetto della cronaca giudiziaria per l'investigazione di luglio che ha condotto all'arresto per corruzione dell'ormai ex sindaca Roberta Tintari - ora torna al centro dell'attenzione pubblica per l'avviso dididisposto dal commissario prefettizio del comune diFrancesco Cappetta. L'ordinanza è giunta in seguito a una nota risalente al 26 agosto scorso e diffusa da Arpa Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), che ha pubblicato le analisi su campioni d'acqua prelevati mercoledì 24 agosto. I dati hanno evidenziato una situazione drammatica e paradossale per una realtà marittima che solo poco fa (maggio scorso) era riuscita a conseguire per la prima volta ...

tempoweb : #Terracina, dalla bandiera blu al divieto di balneazione: batteri fecali in #mare #31agosto #iltempoquotidiano… - albertolupini : Il caso di Terracina, dalla Bandiera Blu al divieto di balneazione - IeeeMatteo : su' stracc ah beh sì beh dalla metropolitana di Washington a quella di Roma passando per quella di Milano e il met… - superpeppeball : @mamflo86 @Mic_Saba A Latina il massimo della convivialità è l'insalata di riso. Ma da Terracina in giù già vedi in… - 6f85f048dc304b4 : @orfini Terracina..maietta…quando si tratta del pd siete tutti parte offesa..come i camici e mascherine già pagate… -