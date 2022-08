“Terra Amara”, anticipazioni del 31 agosto: il dolore di Demir e Cengaver (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Terra Amara”, andrà in onda oggi 31 agosto su Canale 5 subito dopo “Una Vita” il 43esimo episodio della prima stagione della serie turca. “Terra Amara”, trama ed anticipazioni 31 agosto Terra Amara 31 agostoDemir e Cengaver parlano della morte di Adnan e di come hanno vissuto quei momenti. Il dolore che il tempo non ha lenito e la rabbia per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre, alimentano la sete di vendetta in Demir. Preoccupata per la scomparsa di Gulten, Hunkar obbliga Gaffur a recarsi a Istanbul per cercarla. Gaffur e Saniye, sapendo che Gulten è da Yilmaz, architettano una finta partenza. Sermin scopre che nell’hotel dove Veli le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) “”, andrà in onda oggi 31su Canale 5 subito dopo “Una Vita” il 43esimo episodio della prima stagione della serie turca. “”, trama ed3131parlano della morte di Adnan e di come hanno vissuto quei momenti. Ilche il tempo non ha lenito e la rabbia per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre, alimentano la sete di vendetta in. Preoccupata per la scomparsa di Gulten, Hunkar obbliga Gaffur a recarsi a Istanbul per cercarla. Gaffur e Saniye, sapendo che Gulten è da Yilmaz, architettano una finta partenza. Sermin scopre che nell’hotel dove Veli le ...

