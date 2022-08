Tennis, Venus Williams: “Il ritiro? Al momento penso al doppio con Serena…” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La sconfitta nel primo turno le dispiace ma, ascoltandola in conferenza stampa al termine del match perso contro la belga Alison Van Uytvanck (6-1, 7-6), il ko subito non la scalfisce. E’ una Venus Williams più carismatica e spirituale che mai quella che si è espressa così sul suo futuro Tennistico: “Tornare a giocare ha rappresentato per me – come riporta UbiTennis – una sensazione completamente nuova prendere la racchetta in mano e iniziare a prepararmi a un torneo dopo così tanto tempo. È stato bello, molto intenso”. Poi, la statunitense, sulla questione ritiro, ha aggiunto: “Per adesso voglio concentrarmi sul doppio. Un ‘idea di Serena, è lei il boss, faccio tutto quello che mi dice di fare. Insieme abbiamo festeggiato delle bellissime vittorie, sarebbe bello riuscire a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) La sconfitta nel primo turno le dispiace ma, ascoltandola in conferenza stampa al termine del match perso contro la belga Alison Van Uytvanck (6-1, 7-6), il ko subito non la scalfisce. E’ unapiù carismatica e spirituale che mai quella che si è espressa così sul suo futurotico: “Tornare a giocare ha rappresentato per me – come riporta Ubi– una sensazione completamente nuova prendere la racchetta in mano e iniziare a prepararmi a un torneo dopo così tanto tempo. È stato bello, molto intenso”. Poi, la statunitense, sulla questione, ha aggiunto: “Per adesso voglio concentrarmi sul. Un ‘idea di Serena, è lei il boss, faccio tutto quello che mi dice di fare. Insieme abbiamo festeggiato delle bellissime vittorie, sarebbe bello riuscire a ...

