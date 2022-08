Tennis: Us Open. Raducanu 'Felice di essermi liberata la mente' (Di mercoledì 31 agosto 2022) La campionessa uscente ko all'esordio: "Non ho più un mirino sulla schiena" NEW YORK (STATI UNITI) - "Sono molto dispiaciuta di lasciare già questo torneo, che è probabilmente il mio preferito. Ma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) La campionessa uscente ko all'esordio: "Non ho più un mirino sulla schiena" NEW YORK (STATI UNITI) - "Sono molto dispiaciuta di lasciare già questo torneo, che è probabilil mio preferito. Ma ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - Eurosport_IT : CHE REAZIONE DI CAMILA! ?????? Dopo aver perso il 1° set la Giorgi alza il livello e conquista il 2° turno degli US O… - TennisWorldit : 'È stata dura': Jannik Sinner commenta il duro esordio agli US Open: Interessanti dichiarazioni del tennista nel po… - Deiana_Luca9 : RT @Tennis_Ita: Us Open, il programma del 31 agosto: Berrettini e Giorgi a caccia del terzo turno -