Tennis: Us Open, campionessa 2021 Raducanu eliminata all'esordio da Cornet (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Non ci sarà un'altra corsa da sogno per Emma Raducanu agli Us Open. A un anno di distanza dalle due settimane più spettacolari della sua giovane carriera, la campionessa in carica e testa di serie numero 11 è stata eliminata al primo turno dell'esperienza della francese Alizé Cornet: 6-3, 6-3 il punteggio finale È stata la prima sconfitta di Raducanu, su otto partite giocate nel tabellone principale agli US Open, ed è stata la prima volta che una campionessa in carica è uscito dal primo turno da quando successe a Angelique Kerber nel 2017. Il pubblico dello stadio Louis Armstrong era quasi tutto per la giovane star, che proprio a New York nel 2021 si era presa il centro del palcoscenico. Lo era al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Non ci sarà un'altra corsa da sogno per Emmaagli Us. A un anno di distanza dalle due settimane più spettacolari della sua giovane carriera, lain carica e testa di serie numero 11 è stataal primo turno dell'esperienza della francese Alizé: 6-3, 6-3 il punteggio finale È stata la prima sconfitta di, su otto partite giocate nel tabellone principale agli US, ed è stata la prima volta che unain carica è uscito dal primo turno da quando successe a Angelique Kerber nel 2017. Il pubblico dello stadio Louis Armstrong era quasi tutto per la giovane star, che proprio a New York nelsi era presa il centro del palcoscenico. Lo era al ...

