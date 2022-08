Tennis: Us Open. Bronzetti costretta al ritiro contro Davis (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'azzurra si arrende ai crampi nel terzo set del match contro la statunitense NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, anche Lucia Bronzetti esce di scena al primo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'azzurra si arrende ai crampi nel terzo set del matchla statunitense NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, anche Luciaesce di scena al primo ...

