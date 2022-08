Ten Hag su CR7 : “Abbiamo bisogno di giocatori come lui” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ten Hag toglie CR7 sul mercato: si spegne definitivamente il sogno per i tifosi Cristiano Ronaldo resterà al Manchester United. L’annuncio arriva dal suo allenatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ten Hag toglie CR7 sul mercato: si spegne definitivamente il sogno per i tifosi Cristiano Ronaldo resterà al Manchester United. L’annuncio arriva dal suo allenatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

cmdotcom : #ManUtd, #Ronaldo non si muove. Ten Hag ribadisce: 'Fa ancora parte dei nostri piani' - sportli26181512 : Man United, Ronaldo non si muove. Ten Hag ribadisce: 'Fa ancora parte dei nostri piani': Cristiano Ronaldo resta al… - junews24com : Ten Hag annuncia il futuro di Ronaldo? Lo ha detto in conferenza - - DriesMe86851143 : RT @CalcioNapolin: Man Utd, Ten Hag toglie CR7 dal mercato: 'Abbiamo bisogno di giocatori come lui' ???? @CalcioNapolin - Newaconandoyle : Cristiano #Ronaldo Telenovela finita Rimarrà al #ManchesterUnited e Ten Hag è pronto a lavorare con lui. -