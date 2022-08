(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ten Hag, l’allenatore del Manchester United, si è espresso in favore della permanenza di Cristiano. In conferenza alla domanda suha risposto: «didiperin tutte le partite della stagione». Una risposta che va nella direzione della prosecuzione del rapporto. Il calciomercato chiude domani sera alle 20. Alle 21 lo United sarà in campo in trasferta sul campo del Leicester. L'articolo ilNapolista.

tuttonapoli : Man Utd, Ten Hag toglie CR7 dal mercato: 'Abbiamo bisogno di giocatori come lui' - napolista : Ten Hag: «Ronaldo? Abbiamo bisogno di giocatori di qualità per essere competitivi» L’allenatore dello United si es… - a_parenti_nrg25 : Il #ManchesterUnited ha concluso il proprio #calciomercato, Erik #tenHag ha precisato che Aaron #WanBissaka rimarrà… - kravotz : @AldoRazal @Marco_Roger10 Quella di paragonare lo united e ten hag ad allegri e la Juve - Robi23771437 : RT @Gianpaolo_5: 'Gli stanno facendo la squadra che vuole lui'. Questo, ovviamente, è un privilegio di cui gode solo Massimiliano #Allegri… -

peraltro, che ha lasciato Ronaldo fuori dalla formazione titolare per le ultime due partite, ha sempre voluto lavorare con la superstar portoghese, ma alle sue condizioni. Anche da lato ...... eppure l'agente del campione portoghese si dice fiducioso di riuscire a convincere i Red Devils ad investire circa 180 milioni di euro per liberare Ronaldo e consegnare Osimhen al tecnico. ...Il resto del calciomercato europeo, pur inevitabilmente soggiogato e quindi sottomesso da questa distanza ormai incolmabile con la Premier, ha iniziato a sviluppare gli anticorpi. Insomma, la Premier ...Ma Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United, giusto in tempo per far arrabbiare Erik ten Hag, il nuovo tecnico nel frattempo arrivato dall’Ajax. Soltanto poco più di un anno fa, era il 27 agos ...