Temptation Island | una discussa coppia è in dolce attesa! Foto

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) I numerosi fan diquesta estate hanno dovuto fare a meno del reality delle tentazioni, del suo conduttore Filippo Bisciglia e di quelle che sarebbero state le nuove coppie pronte a mettere in gioco il loro amore. Tuttavia ci stanno pensando gli storici protagonisti delle passate edizioni a non far sentire la nostalgia a tutti gli appassionati del programma! Il motivo? Nonostante il reality non vada in onda, chi si è lasciato o chi sta ancora insieme sta rendendo questa estate 2022 più gossippara che mai! Sarebbe infatti inattesa unadell’ottava edizione di! Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso, “noti” alle cronaca rosa e al popolo social per il loro infinito tira e molla. I telespettatori ...