Tempesta D’Amore anticipazioni: Rosalie rischia tutto, il tradimento allo scoperto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempesta D’Amore ci aspetta con un nuovo colpo di scena. Rosalie rischierà di perdere tutto quello che ha costruito. Rosalie Tempesta D’Amore (Mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore Rosalie Hengel si metterà di nuovo nei guai. Vediamo insieme che cosa accadrà nella soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:55. Mentre tutti sono indaffarati e preoccupati per le sorti di Florian, Rosalie ha accettato di andare a Parigi con Christof. I due si erano avvicinati pericolosamente. L’uomo l’aveva corteggiata parecchio al bar da lei e si era creata un’intesa speciale tra i due. Rosalie stava vivendo un momento di crisi con Micheal ed era ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 31 agosto 2022)ci aspetta con un nuovo colpo di scena.rischierà di perderequello che ha costruito.(Mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate diHengel si metterà di nuovo nei guai. Vediamo insieme che cosa accadrà nella soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:55. Mentre tutti sono indaffarati e preoccupati per le sorti di Florian,ha accettato di andare a Parigi con Christof. I due si erano avvicinati pericolosamente. L’uomo l’aveva corteggiata parecchio al bar da lei e si era creata un’intesa speciale tra i due.stava vivendo un momento di crisi con Micheal ed era ...

