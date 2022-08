Taiwan: militari alla Cina, 'faremo tutto il necessario per nostra sicurezza' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Taipei, 31 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il ministero della Difesa di Taipei promette di "fare tutto il necessario" per difendere Taiwan affermando che le recenti manovre militari della Cina hanno messo a repentaglio lo status quo nello Stretto. "Continueremo a difendere la nostra sicurezza nazionale" e "a fare tutto il necessario per proteggere le nostre case, le nostre famiglie e la nostra sovranità", ha detto il portavoce, Sun Li-fang, insistendo sul rispetto della "linea mediana" dello Stretto di Taiwan che per Pechino "non esiste". I militari cinesi hanno lanciato maxi manovre militari intorno a Taiwan dopo la visita di inizio agosto a Taipei della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Taipei, 31 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il ministero della Difesa di Taipei promette di "fareil" per difendereaffermando che le recenti manovredellahanno messo a repentaglio lo status quo nello Stretto. "Continueremo a difendere lanazionale" e "a fareilper proteggere le nostre case, le nostre famiglie e lasovranità", ha detto il portavoce, Sun Li-fang, insistendo sul rispetto della "linea mediana" dello Stretto diche per Pechino "non esiste". Icinesi hanno lanciato maxi manovreintorno adopo la visita di inizio agosto a Taipei della ...

