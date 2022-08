Taglio delle accise sui carburanti, arriva la proroga: fino a quando ci sarà lo sconto (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ stato ulteriormente prorogato il Taglio sulle accise sulla benzina in scadenza il prossimo 20 settembre. Stavolta infatti il Governo ha deciso di giocare in anticipo disponendo da subito il rinnovo del provvedimento riguardante i 30 centesimi di sconto sul carburante. Ma fino a quando durerà? Ecco i dettagli del provvedimento. fino a quando ci sarà lo sconto sulla benzina Il Taglio delle accise è stato prorogato fino al prossimo 5 ottobre. A renderlo noto i Ministri dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, e quello per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il prezzo di benzina, diesel, GPL e metano al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ stato ulteriormenteto ilsullesulla benzina in scadenza il prossimo 20 settembre. Stavolta infatti il Governo ha deciso di giocare in anticipo disponendo da subito il rinnovo del provvedimento riguardante i 30 centesimi disul carburante. Madurerà? Ecco i dettagli del provvedimento.cilosulla benzina Ilè statotoal prossimo 5 ottobre. A renderlo noto i Ministri dell’Economia eFinanze Daniele Franco, e quello per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il prezzo di benzina, diesel, GPL e metano al ...

