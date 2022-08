Stress da rientro? Gli immobili da sogno per trasformare ogni giorno in una vacanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Castelli e ville immerse nella natura, da Berkshire Hathaway HomeServices le strutture di lusso del Bel Paese dove prolungare i benefici delle ferie o progettare un nuovo inizio. Milano, 31 agosto 2022 – Il rientro dalle vacanze è sempre traumatico: ci si lascia alle spalle la sensazione di relax e pace acquisita durante il viaggio e si fa ritorno alla routine quotidiana, fatta di Stress, lavoro e impegni. Ma il break estivo è un’ottima occasione per riflettere, fissare i buoni propositi e chiedersi cosa cambiare nella propria vita per prolungare il benessere conquistato durante le ferie. Work-life balance o cambio vita Questi due anni e mezzo di pandemia hanno stravolto totalmente l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, spingendo sempre più persone a lasciare tutto e ricominciare da capo. Solo nel primo trimestre di quest’anno, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Castelli e ville immerse nella natura, da Berkshire Hathaway HomeServices le strutture di lusso del Bel Paese dove prolungare i benefici delle ferie o progettare un nuovo inizio. Milano, 31 agosto 2022 – Ildalle vacanze è sempre traumatico: ci si lascia alle spalle la sensazione di relax e pace acquisita durante il viaggio e si fa ritorno alla routine quotidiana, fatta di, lavoro e impegni. Ma il break estivo è un’ottima occasione per riflettere, fissare i buoni propositi e chiedersi cosa cambiare nella propria vita per prolungare il benessere conquistato durante le ferie. Work-life balance o cambio vita Questi due anni e mezzo di pandemia hanno stravolto totalmente l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, spingendo sempre più persone a lasciare tutto e ricominciare da capo. Solo nel primo trimestre di quest’anno, ...

ilFotoalbum : Come sopravvivere allo stress da rientro? Rivivendo i momenti più belli dell'Estate! Se sei al mare, in montagna o… - lifestyleblogit : Stress da rientro? Gli immobili da sogno per trasformare ogni giorno in una vacanza - - maumacosi : @laelius Se vai in vacanza in marzo/aprile niente stress da rientro in settembre! Banale. - GnamTasty : RT @Cucina_Italiana: Ci sono alimenti perfetti per la colazione che aiutano a ritrovare il buonumore. Ecco quali sono ?? #colazione #cosaman… - CoradduzzaMaria : RT @Ci1812: Chi si lamenta dello stress per il rientro dalle vacanze, potrebbe, il prossimo anno, non andarci proprio in vacanza e offrirla… -