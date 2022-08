Street Food | come iniziare | i mezzi da scegliere e quanto si guadagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Milano, 31/8/22) - Milano, 31/08/2022 - Uno dei business più promettenti del momento è quello legato al cibo di strada. Informarsi suaprire unomobile diventa, così, il volano di un potenziale ingresso nel mondo degli affari, sfruttando uno dei trend sempre in auge. Sì, perché loè un evergreen: è tipicità, tradizione e passione, uniti ad una buona dose di condivisione. D'altronde, chi non sarebbe attratto da una proposta culinaria golosa, tradizionale, gourmet o healthy che sia? È chiaro che, per comprendere l'entità dell'investimento necessario per il proprio business, occorra definire alcune cose. I prossimi 4 punti ti saranno utili per capire da che parte cominciare ea stilare un primo, personale business plan. Primo ed assolutamente ...