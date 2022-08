Storia delle Olimpiadi. Da Seul 1988 al ritorno a casa. (Di mercoledì 31 agosto 2022) 4ª puntata – Da Seul 1988 al ritorno a casa. Seul 1988 L’U raggiunge l’apogeo, conquistando ben 55 Titoli (un record, se si esclude Mosca 1980, in cui mancavano gli USA), ma per la grande potenza sovietica la kermesse di Seul si rivelerà il canto del cigno, visto che nel giro di pochissimi anni “l’Impero Leggi su freeskipper (Di mercoledì 31 agosto 2022) 4ª puntata – DaalL’U raggiunge l’apogeo, conquistando ben 55 Titoli (un record, se si esclude Mosca 1980, in cui mancavano gli USA), ma per la grande potenza sovietica la kermesse disi rivelerà il canto del cigno, visto che nel giro di pochissimi anni “l’Impero

LaVeritaWeb : Documento per documento, ecco come il ministero ha tardato a inserire gli antinfiammatori tra le terapie. Parlano i… - PaoloGentiloni : #Gorbaciov ha cambiato la Storia. Osannato, poi sconfitto e oggi in patria deriso, con le sue riforme ha accompagna… - enpaonlus : Caprone bloccato sulle rocce del parco delle 5 Terre. Enpa: 'La sua storia girava sui social ma nessuno aveva chiam… - RickLion78 : RT @lucatelese: #Gorbaciov è stato uno sconfitto della storia, e questo è difficile negarlo. Ma non si può paragonare chi viene sconfitto p… - damiano_chirico : RT @PaoloGentiloni: #Gorbaciov ha cambiato la Storia. Osannato, poi sconfitto e oggi in patria deriso, con le sue riforme ha accompagnato i… -