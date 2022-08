Stop alla facilitazione dei visti per i russi, ecco quanto può costare all’Italia: i turisti spendevano 1 miliardo di euro all’anno nel Paese (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non sarà un blocco totale ai visti, come si era già capito dopo l’opposizione già manifestata nei giorni scorsi da diversi Paesi europei, tra cui la Germania, ma Bruxelles ha comunque deciso di rendere più complicato l’accesso ai lasciapassare per i cittadini russi che vogliano recarsi in uno dei 27 Stati dell’Ue. Una decisione che, dal punto di vista europeo, ha lo scopo di aumentare la pressione sull’opinione pubblica interna ma che non sarà a costo zero. E a rischiare maggiormente sono il comparto del turismo e quello del lusso, dove i russi rappresentano un’importante fetta di mercato, anche e soprattutto per l’Italia. Se si analizzano i dati diffusi nel 2020 dalla Banca d’Italia sull’anno 2019, quindi in periodo pre pandemia, si nota che la spesa dei turisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non sarà un blocco totale ai, come si era già capito dopo l’opposizione già manifestata nei giorni scorsi da diversi Paesipei, tra cui la Germania, ma Bruxelles ha comunque deciso di rendere più complicato l’accesso ai lasciapassare per i cittadiniche vogliano recarsi in uno dei 27 Stati dell’Ue. Una decisione che, dal punto di vistapeo, ha lo scopo di aumentare la pressione sull’opinione pubblica interna ma che non sarà a costo zero. E a rischiare maggiormente sono il comparto del turismo e quello del lusso, dove irappresentano un’importante fetta di mercato, anche e soprattutto per l’Italia. Se si analizzano i dati diffusi nel 2020 dBanca d’Italia sull’anno 2019, quindi in periodo pre pandemia, si nota che la spesa dei...

