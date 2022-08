Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco 2 su Disney+ a settembre, con Lauren Graham ma senza Emilio Estevez (Di mercoledì 31 agosto 2022) La nuova stagione di Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco debutta a settembre su Disney+, con 10 nuovi episodi e l’annunciata assenza del protagonista Emilio Estevez. L’attore ha lasciato la serie in seguito ad una disputa contrattuale e a divergenze creative, innescate soprattutto dall’impossibilità di essere sul set dopo aver contratto il Covid con la cosiddetta sindrome a lungo raggio: la produzione ha deciso di modificare la sceneggiatura per continuare lo spettacolo senza il suo personaggio, Gordon Bombay. Lo sostituisce Josh Duhamel, che interpreterà il nuovo personaggio di Gavin Cole, giocatore NHL diventato allenatore: affascinante e motivatore, è il dirigente di un istituto di hockey estivo che ospiterà i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) La nuova stagione didadidebutta asu, con 10 nuovi episodi e l’annunciata asdel protagonista. L’attore ha lasciato la serie in seguito ad una disputa contrattuale e a divergenze creative, innescate soprattutto dall’impossibilità di essere sul set dopo aver contratto il Covid con la cosiddetta sindrome a lungo raggio: la produzione ha deciso di modificare la sceneggiatura per continuare lo spettacoloil suo personaggio, Gordon Bombay. Lo sostituisce Josh Duhamel, che interpreterà il nuovo personaggio di Gavin Cole, giocatore NHL diventato allenatore: affascinante e motivatore, è il dirigente di un istituto di hockey estivo che ospiterà i ...

