Steiner tra il rischio Ricciardo e i dubbi sulle prestazioni di Schumacher

Poi c'è il futuro di Haas da definire, il 2023 con una rosa ampia di nomi, candidatii quali spicca Antonio Giovinazzi , accreditato di ottime chance di tornare in griglia. Per Mick Schumacher si ......per convincere il team principal della Haas Gunthera confermare il pilota tedesco anche nel 2023. Secondo i media tedeschi, però, è prematuro dare per scontato che il rapportoSchumacher ...Il team principal non nasconde i dubbi sul vero valore delle prestazioni di Schumacher, al quale serve costanza di rendimento. Un Ricciardo dei vecchi tempi sarebbe la scelta migliore ...Secondo Felix Gorner, inviato ai GP dell'emittente tedesca RTL, è prematuro parlare di una fine al 100% del rapporto che lega il tedesco all'Academy di Maranello ...