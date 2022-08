“Stai sereno Letta, che i dirigenti Pd…”. La (velenosa) rivelazione di Renzi (Di mercoledì 31 agosto 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/Renzi-Letta-1.mp4 È ormai storico quel famoso tweet di Matteo Renzi, allora segretario del Pd, con cui rassicurava l’ex premier Enrico Letta sulla tenuta del suo governo. Promessa, come noto, disattesa poco dopo con una mossa politica che portò lo stesso Renzi a Palazzo Chigi. Vecchie storie. Ma che ancora oggi si portano dietro degli strascichi. Basti pensare alle alleanze elettorali: dopo aver “sposato” Carlo Calenda, matrimonio annullato da quest’ultimo, Letta non aveva aperto le porte ad Italia Viva. Per Renzi si è trattata di ripicca personale, forse dettata proprio da quell’Enrico-Stai-sereno che il senatore di Rignano è tornato di nuovo a ripetere. Lanciando una ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 31 agosto 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/-1.mp4 È ormai storico quel famoso tweet di Matteo, allora segretario del Pd, con cui rassicurava l’ex premier Enricosulla tenuta del suo governo. Promessa, come noto, disattesa poco dopo con una mossa politica che portò lo stessoa Palazzo Chigi. Vecchie storie. Ma che ancora oggi si portano dietro degli strascichi. Basti pensare alle alleanze elettorali: dopo aver “sposato” Carlo Calenda, matrimonio annullato da quest’ultimo,non aveva aperto le porte ad Italia Viva. Persi è trattata di ripicca personale, forse dettata proprio da quell’Enrico-che il senatore di Rignano è tornato di nuovo a ripetere. Lanciando una ...

