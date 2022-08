Stagionali sfruttati, Catalfo (M5S) a TPI: “Il Pd oggi parla di salario minimo ma ha bocciato la nostra proposta in Senato” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’inchiesta sugli Stagionali sfruttati in Salento è agghiacciante, per ciò che riguarda le condizioni di lavoro, il numero delle ore lavorate, la tipologia di offerta, il salario, l’assenza di un potere contrattuale e di sicurezza sul lavoro. Ci fa vedere uno spaccato preoccupante, che dimostra che non è vero che non ci siano lavori Stagionali in Italia. Come vediamo dai dati dell’osservatorio Inps i lavoratori Stagionali piuttosto che diminuire sono aumentati: lo scorso anno sono stati 260mila in più del 2018, quando il reddito di cittadinanza non esisteva, e da gennaio a maggio 2022 si è registrata una crescita del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021?: così Nunzia Catalfo, ex ministra del Lavoro nel governo Conte II e senatrice del M5S, commenta l’inchiesta di Tpi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’inchiesta sugliin Salento è agghiacciante, per ciò che riguarda le condizioni di lavoro, il numero delle ore lavorate, la tipologia di offerta, il, l’assenza di un potere contrattuale e di sicurezza sul lavoro. Ci fa vedere uno spaccato preoccupante, che dimostra che non è vero che non ci siano lavoriin Italia. Come vediamo dai dati dell’osservatorio Inps i lavoratoripiuttosto che diminuire sono aumentati: lo scorso anno sono stati 260mila in più del 2018, quando il reddito di cittadinanza non esisteva, e da gennaio a maggio 2022 si è registrata una crescita del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021?: così Nunzia, ex ministra del Lavoro nel governo Conte II e senatrice del M5S, commenta l’inchiesta di Tpi ...

