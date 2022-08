MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: #Sportitalia apre una nuova sede a Napoli: il progetto editoriale affidato a Jolanda De Rienzo - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sportitalia apre una nuova sede a Napoli: Sportitalia cresce e si rende sempre più presente su… - CalcioFinanza : #Sportitalia apre una nuova sede a Napoli: il progetto editoriale affidato a Jolanda De Rienzo… -

Calcio e Finanza

La lunga serata di serie A sulla piattaforma sialle 18,30 con Monza - Udinese raccontata da .... Il campionato Primavera va in scena su SI: alle 16 Napoli - Cesena e Roma - Bologna, ...... a pari merito con Napoli e Roma La terza giornata di Ligue 1 sicon Ajaccio - Lilla. Anticipo ...Under 20 - RAI SPORT + HD (differita) 16.00 Napoli - Cesena (Campionato Primavera) -... Milan-Marsiglia spinge gli ascolti di Sportitalia: quasi 2 mln di spettatori La Primavera del Napoli, dopo il successo di venerdì contro il Cesena, scende di nuovo in campo in casa contro il Sassuolo (calcio d’inizio alle ore 11, diretta televisiva su Sportitalia ...90'+3 - Finisce il match!! Vittoria meritatissima della Juventus, che, dopo un po' di difficoltà nei primi 10 minuti di gara, mette sotto scacco l'Empoli con una grande ...