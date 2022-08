Spagna, violenta grandinata nella regione di Girona: morta una bambina, ferite 50 persone. “La tempesta più forte degli ultimi 20 anni” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una violenta grandinata, con chicchi anche di 10 centimetri, si è abbattuta nella giornata di ieri, martedì 30 agosto nella Spagna nordorientale, provocando anche la morte di una bambina di 20 mesi. I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, anche una donna è stata ricoverata nell’ospedale Trueta de Girona dove era stata trasportata la bambina. Il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda ha spiegato che anche diversi edifici e automobili sono stati danneggiati nella grandinata. Secondo il governo della Catalogna ha spiegato che si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una, con chicchi anche di 10 centimetri, si è abbattutagiornata di ieri, martedì 30 agostonordorientale, provocando anche la morte di unadi 20 mesi. I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina disono state curate per leriportate in seguito alla. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, anche una donna è stata ricoverata nell’ospedale Trueta dedove era stata trasportata la. Il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda ha spiegato che anche diversi edifici e automobili sono stati danneggiati. Secondo il governo della Catalogna ha spiegato che si è ...

