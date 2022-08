Spagna, da domani fino a fine anno treni gratis ai pendolari per combattere la crisi. Il premier Sánchez: “Misure di buon senso” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da domani in Spagna lavoratori e studenti pendolari potranno usufruire di abbonamenti gratuiti per trasporti ferroviari locali nelle grandi città e per tragitti regionali a media percorrenza. Entra in vigore, infatti, una delle Misure sociali del governo spagnolo su cui di più stanno puntando il premier Pedro Sánchez e la sua squadra. Il provvedimento punta ad incentivare l’uso dei trasporti pubblici, in un periodo di alta inflazione legata in particolare ai costi dell’energia, oltre che all’ emergenza climatica. Il periodo di gratuità degli abbonamenti si estende fino al 31 dicembre: fino ad ora, li hanno già richiesti oltre 300.000 persone. Il provvedimento rientra in un pacchetto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dainlavoratori e studentipotrusufruire di abbonamenti gratuiti per trasporti ferroviari locali nelle grandi città e per tragitti regionali a media percorrenza. Entra in vigore, infatti, una dellesociali del governo spagnolo su cui di più stpuntando ilPedroe la sua squadra. Il provvedimento punta ad incentivare l’uso dei trasporti pubblici, in un periodo di alta inflazione legata in particolare ai costi dell’energia, oltre che all’ emergenza climatica. Il periodo di gratuità degli abbonamenti si estendeal 31 dicembre:ad ora, li hgià richiesti oltre 300.000 persone. Il provvedimento rientra in un pacchetto di ...

