Sondaggi Quorum: centrodestra vicino al 50%, centrosinistra sotto il 30% (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si allarga la forchetta tra centrodestra e centrosinistra. Negli ultimi Sondaggi Quorum per SkyTg24, la distanza tra le due principali coalizioni è di 19 punti (più larga di quella stimata dai Sondaggi Demopolis). Il centrodestra è dato al 48,5% mentre il centrosinistra al 29,5%. Guardando ai singoli partiti si ha Fratelli d’Italia in testa col 24,1% dei consensi seguita dal Pd al 22,1%. Più distanti le altre forze politiche: la Lega è al 13,8%, il M5S all’11,1% e Forza Italia all’8,7%. Il terzo polo formato da Italia Viva e Azione è al 5,3% davanti ad Europa Verde/Sinistra Italiana sondata al 3,2%. sotto alla soglia di sbarramento tutti gli altri partiti: +Europa è al 2,9%, Italexit è al 2,5%, Noi Moderati è all’1,9%, Unione Popolare è ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si allarga la forchetta tra. Negli ultimiper SkyTg24, la distanza tra le due principali coalizioni è di 19 punti (più larga di quella stimata daiDemopolis). Ilè dato al 48,5% mentre ilal 29,5%. Guardando ai singoli partiti si ha Fratelli d’Italia in testa col 24,1% dei consensi seguita dal Pd al 22,1%. Più distanti le altre forze politiche: la Lega è al 13,8%, il M5S all’11,1% e Forza Italia all’8,7%. Il terzo polo formato da Italia Viva e Azione è al 5,3% davanti ad Europa Verde/Sinistra Italiana sondata al 3,2%.alla soglia di sbarramento tutti gli altri partiti: +Europa è al 2,9%, Italexit è al 2,5%, Noi Moderati è all’1,9%, Unione Popolare è ...

