Sondaggi politici, Meloni doppia Salvini mentre il Pd recupera terreno sulla destra (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sondaggi politici, secondo l'ultima rilevazione di Euromedia Research (29 - 30 agosto) pubblicata in prima pagina da La Stampa, che Fratelli d'Italia otterrebbe il 24,6%, raddoppiando in consensi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022), secondo l'ultima rilevazione di Euromedia Research (29 - 30 agosto) pubblicata in prima pagina da La Stampa, che Fratelli d'Italia otterrebbe il 24,6%, radndo in consensi ...

luigisa27514204 : Sondaggi politici, Meloni non si ferma e doppia la Lega. Azione supera Forza Italia, rimonta del M5S… - globalistIT : - GustavoMichele6 : Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni: il Terzo polo supera Berlusconi, il M5s insegue la Lega - GianmariaForoni : Sondaggi politici, Meloni non si ferma e doppia la Lega. Azione supera Forza Italia, rimonta del M5S - cdghietta : RT @AlessandroPipi4: Se dovessero risultare vere le intenzioni di voto dei sondaggi, la maggioranza degli italiani, oggi in difficoltà, vot… -