Smart working, insegne spente e chiusura anticipata dei locali: il piano del governo contro la crisi energetica (Di mercoledì 31 agosto 2022) chiusura anticipata degli uffici, insegne dei negozi spente e ritorno allo Smart working. Sono alcune delle misure che sta valutando il governo per affrontare l’emergenza energetica, alimentata dai prezzi record del gas. Nei prossimi giorni è atteso il varo da parte del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, di un piano di risparmio energetico, che prevederà diversi scenari a seconda dalla gravità della situazione nei prossimi mesi. Nella migliore delle ipotesi, secondo quanto riporta La Repubblica, i sacrifici saranno limitati all’abbassamento già annunciato di un grado e di un’ora al giorno dei riscaldamenti sia per le famiglie che le aziende. Lo scenario peggiore, quello di un’interruzione delle forniture da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022)degli uffici,dei negozie ritorno allo. Sono alcune delle misure che sta valutando ilper affrontare l’emergenza, alimentata dai prezzi record del gas. Nei prossimi giorni è atteso il varo da parte del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, di undi risparmio energetico, che prevederà diversi scenari a seconda dalla gravità della situazione nei prossimi mesi. Nella migliore delle ipotesi, secondo quanto riporta La Repubblica, i sacrifici saranno limitati all’abbassamento già annunciato di un grado e di un’ora al giorno dei riscaldamenti sia per le famiglie che le aziende. Lo scenario peggiore, quello di un’interruzione delle forniture da ...

