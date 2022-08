Siviglia, in arrivo Dolberg (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Marca, il Siviglia accoglierà Dolberg in prestito per una stagione. Arriva dal Nizza. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Marca, ilaccoglieràin prestito per una stagione. Arriva dal Nizza.

DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il #Getafe ha chiuso l’arrivo di #Munir dal Siviglia! [ @relevo ] #Transfers - ferrantelli94 : RT @corradone91: L'#Ajax si prepara a chiudere per il sostituto di #Antony: in dirittura d'arrivo l'operazione-#Ocampos, al #Siviglia 20mln… - sportli26181512 : Siviglia, in arrivo Januzaj: Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe imminente l'approdo di Januzaj al Siviglia.… - corradone91 : L'#Ajax si prepara a chiudere per il sostituto di #Antony: in dirittura d'arrivo l'operazione-#Ocampos, al… - BiagioSdC : @unchimico Totti stava per essere venduto alla Samp, quindi? Io Monchi lo detesto, ma il fatto che gli si vogliano… -