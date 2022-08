“Sinistra debole” Brugnaro basito per le provocazioni su Meloni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Senza parole per il comportamento della. A bastonare la coalizione guidata da Enrico Letta è Luigi, leader di Coraggio Italia e sindaco di Venezia, che è ospite della puntata del 30 agosto di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione: “Conosco Giorgiada più di 10 anni, è una persona assolutamente tranquilla e madre di una bambina, è una persona davvero speciale. Sonoquesta dimostrazione dizza da parte della. Attacchi così scomposti sulla figura di una persona che non ha fatto niente per meritarli dimostrano lezze delle, avrà delle idee un po' diverse, ma servirà più lei che gente che ha già governato 20 anni”. “La ...

"Termovalorizzatore è un eufemismo italiano, si chiama inceneritore". Sono parole di Rossella Muroni, deputata del Gruppo misto ora candidata del Pd nel collegio Roma 3. "Un nuovo inceneritore per ...... che si è procurato una distrazione dei flessori della coscia. A regalare i tre punti ai ... Il centrocampista galoppa palla al piede, smarca Dzeko, tiro in porta, deviazionedi Radu e ... Quei signor No in lista. La sinistra ha un debole per chi blocca le opere Senza parole per il comportamento della sinistra. A bastonare la coalizione guidata da Enrico Letta è Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia e sindaco di Venezia, che è ospite della puntata del 30 ...La carica degli estremisti che si oppongono a Ilva, rigassificatore e termovalorizzatori «Termovalorizzatore è un eufemismo italiano, si chiama inceneritore». Sono parole di Rossella Muroni, deputata ...