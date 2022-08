“Sì alla droghe leggere”. Crisanti e la sinistra stupefacente pro-cannabis (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da «esperto di zanzare», come lo definì il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, a esperto di cannabis. Andrea Crisanti, il virologo arruolato dal Pd come capolista nella circoscrizione Europa, è entrato già in sintonia con il programma elettorale del suo partito. Intervistato a L'aria che tira, su La7, ha spiegato il suo pensiero, prendendo in prestito un tipo di linguaggio a cui ci siamo abituati quando non si parlava altro che di vaccini contro il Covid: «Io penso che se uno guarda ai costi e ai benefici si vada più nella direzione dei benefici». Quindi, per il microbiologo dell'Università di Padova, nessun problema per la salute. «Le droghe leggere - spiega il candidato dem - sono state legalizzate in molti paesi del mondo, compresa la California e molti paesi europei, e non si è verificato un impatto negativo, nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da «esperto di zanzare», come lo definì il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, a esperto di. Andrea, il virologo arruolato dal Pd come capolista nella circoscrizione Europa, è entrato già in sintonia con il programma elettorale del suo partito. Intervistato a L'aria che tira, su La7, ha spiegato il suo pensiero, prendendo in prestito un tipo di linguaggio a cui ci siamo abituati quando non si parlava altro che di vaccini contro il Covid: «Io penso che se uno guarda ai costi e ai benefici si vada più nella direzione dei benefici». Quindi, per il microbiologo dell'Università di Padova, nessun problema per la salute. «Le- spiega il candidato dem - sono state legalizzate in molti paesi del mondo, compresa la California e molti paesi europei, e non si è verificato un impatto negativo, nel ...

matteosalvinimi : Benvenuta alla sinistra nel mondo reale: quando la Lega parlava di emergenza bollette e otteneva miliardi per tampo… - fanpage : Alcol, tabacco e droghe. Domani chissà. I progetti della principale candidata alla presidenza del Consiglio – che v… - KEEPKAL57044309 : @PEFANEWS Come grafica siete molto lontani..ma cazzo..avete la possibilità di creare un gioco.. e di realismo neanc… - age_of_VIRGO : @GiannettiMarco @acino2020 @Storace @Andrea_L_Davide @beabri @civati @EU_Possibile @giullimer @gmarcoc… - lilacagliari : RT @fuoriluogoit: Elezioni. Appello alla politica, non c'è solo la cannabis Da @fuoriluogoit: -