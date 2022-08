Settimana corta a scuola per risparmio energia? Psicologi: Dad non più accettabile, ai giovani servono relazioni ed equilibrio (Di mercoledì 31 agosto 2022) "La scuola deve ripartire del tutto in presenza. La didattica a distanza è stata una misura necessaria in una situazione di emergenza, ma ora è fondamentale che le nostre ragazze e i nostri ragazzi tornino a frequentare sempre le classi. I giovani, dopo due anni di distanziamenti sociali e di una pandemia che ha innescato profondi disagi Psicologici, devono poter vivere la scuola in tutti i suoi aspetti. Non possiamo chiedere a loro ulteriori sacrifici, e neppure alle famiglie e agli insegnanti. La Settimana corta, una delle proposte su cui si ragiona in questo periodo per il risparmio energetico, non può essere una soluzione, perché andrebbe ancora una volta a gravare sugli studenti. E questo è inconcepibile: dobbiamo tutelarli e aiutarli a ritrovare i giusti ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Ladeve ripartire del tutto in presenza. La didattica a distanza è stata una misura necessaria in una situazione di emergenza, ma ora è fondamentale che le nostre ragazze e i nostri ragazzi tornino a frequentare sempre le classi. I, dopo due anni di distanziamenti sociali e di una pandemia che ha innescato profondi disagici, devono poter vivere lain tutti i suoi aspetti. Non possiamo chiedere a loro ulteriori sacrifici, e neppure alle famiglie e agli insegnanti. La, una delle proposte su cui si ragiona in questo periodo per ilenergetico, non può essere una soluzione, perché andrebbe ancora una volta a gravare sugli studenti. E questo è inconcepibile: dobbiamo tutelarli e aiutarli a ritrovare i giusti ...

