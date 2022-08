PolicoRobot : RT @PosteNews: #PosteItaliane è presente anche nelle località “Bandiera Blu”, il prestigioso riconoscimento per la qualità delle acque e de… - PosteNews : #PosteItaliane è presente anche nelle località “Bandiera Blu”, il prestigioso riconoscimento per la qualità delle a… - Giusepp60921070 : RT @danoris2110: Torino è piena di turisti e sette ristoratori su 10 sono chiusi. Saranno i medesimi che abbiamo sentito frignare durante l… - frabarraco : RT @danoris2110: Torino è piena di turisti e sette ristoratori su 10 sono chiusi. Saranno i medesimi che abbiamo sentito frignare durante l… - Maurizio62 : RT @danoris2110: Torino è piena di turisti e sette ristoratori su 10 sono chiusi. Saranno i medesimi che abbiamo sentito frignare durante l… -

ROMA -su dieci lasciano l'aria condizionata in camera accesa tutto il giorno. Nel bel mezzo del dibattito sui cambiamenti climatici e sulle possibili misure di risparmio energetico che si ...... alla vigilia dell'accordo - è necessario procedere su questa strada, come accaduto con i... ministro degli Esteri finlandese, che dal 1 settembre avrebbe limitato il visto per irussi e ...ROMA - Sette turisti su dieci lasciano l'aria condizionata in camera accesa tutto il giorno. Nel bel mezzo del dibattito sui cambiamenti climatici e sulle pos ...In Galleria il nuovo ristorante Vik Pellico Otto. In zona Solari si gusta l'astice come in America. In via Sottocorno si passa dalla Puglia al Libano. Il nuovo regno di Andrea Aprea e altro ancora ...