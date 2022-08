Serracchiani: se vince centrodestra pericolo per Costituzione. Rampelli: nazioni con presidenzialismo sono fasciste? (Di mercoledì 31 agosto 2022) - La capogruppo dem: la democrazia in cui credo è quella che si fonda su principi non negoziabili. La replica: 'La democrazia parlamentare consente a Pd di governare anche se ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 31 agosto 2022) - La capogruppo dem: la democrazia in cui credo è quella che si fonda su principi non negoziabili. La replica: 'La democrazia parlamentare consente a Pd di governare anche se ...

