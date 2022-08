Serie A: Vlahovic e Milik fanno felice Allegri, il Napoli sbatte sul muro del Lecce (Di mercoledì 31 agosto 2022) All’Allianz Stadium i gol di Vlahovic e Milik regalano tre punti ad una Juve non troppo brillante. Il Napoli si ferma in casa col Lecce Con una prestazione che per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) All’Allianz Stadium i gol diregalano tre punti ad una Juve non troppo brillante. Ilsi ferma in casa colCon una prestazione che per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

OptaPaolo : 4 - Dusan #Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze c… - SkySport : JUVENTUS-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (9’) ? #Milik (90’+2’) ? SERIE A - 4^ giornata ??… - TuttoMercatoWeb : Un'altra perla di Vlahovic su punizione. Juventus avanti 1-0 sullo Spezia all'intervallo - Eurosport_IT : La Juventus vince ma non convince ??? Il report del match ?? #SerieA | #JuventusSpezia - calciomercatoit : ??La #Juve non bella, ma vincente con #Vlahovic e #Milik. Il #Napoli si ferma in casa con il #Lecce: super gol di… -