Serie A, Sassuolo-Milan 0-0: gli highlights della partita (VIDEO) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Sassuolo: non una grande prestazione dei rossoneri che conquistano un punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilnon va oltre lo 0-0 in casa contro il: non una grande prestazione dei rossoneri che conquistano un punto

VoceGiallorossa : ??@SassuoloUS-@acmilan 0-0 - Maignan para un rigore a Berardi, i rossoneri non sfondano. HIGHLIGHTS! FOTO! #ASRoma… - internewsit : VIDEO - Sassuolo-Milan 0-0, Serie A: gli highlights della partita - - tonizeta24 : Sassuolo-Milan 0-0 | Il Milan frena con il Sassuolo: Highlights | Serie ... - Ritch92236305 : @ScoutismoRN Sassuolo trasferta tosta se lotti per la retrocessione. Se ragioniamo così allora su metà dei campi di… - ItalianSerieA : Post: Serie A Week 4: Sassuolo vs AC Milan, Match Officials, Referee Giovanni Ayroldi, Tuesday 30 August 2022 -