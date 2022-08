Serie A: il Lecce frena il Napoli, 1 - 1 al Maradona (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Lecce frena sull'1 - 1 Napoli al Maradona nella quarta giornata del campionato di Serie A. Al gol di Elmas risponde Colombo con un eurogol. La Juventus batte 2 - 0 lo Spezia con i gol di Vlahovic e ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilsull'1 - 1alnella quarta giornata del campionato diA. Al gol di Elmas risponde Colombo con un eurogol. La Juventus batte 2 - 0 lo Spezia con i gol di Vlahovic e ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Lecce ai dettagli per l'arrivo in giallorosso dal #Bordeaux dell'ala destra Rémi #Oudin - gippu1 : La 2^ giornata della serie A 2022-23 passa alla storia per un clamoroso RECORD NEGATIVO: un solo gol messo a segno… - FootballtipsNG : Serie A, Napoli vs Lecce, RESULT: 1 - 1 - Pullanza00 : RT @Adoir8_: 2 anni in Francia in un quarto d’ora fa un gol 2 anni in Francia contro il Lecce finisce nelle tasche di difensori da Serie B… - maracana1950 : RT @serieAnews_com: ?? #JuventusSpezia 2-0 e #NapoliLecce 1-1: la classifica di #SerieA aggiornata -