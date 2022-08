Sei Sorelle Anticipazioni 1°settembre 2022 | Uno spietato ricatto Francisca trema!

Leggi su comingsoon

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Scopriamo ledi Seiper la puntata del 1° settembre. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Amalia ricattaminacciandola di rivelare che lei è La Bella Margherita se non farà quello che le chiede. Intanto Cristobal decide di mettere in quarantena la fabbrica a causa del vaiolo.