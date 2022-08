Sebastian Haller racconta come ha scoperto il tumore | “Sentivo sensazioni strane allo stomaco Dopo gli esami ero sotto choc”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sebastienha parlato delle sue condizioni di salute in un’intervista a ESPN. Al neo acquisto del Borussia Dortmund lo scorso luglio è stato diagnosticato unai testicoli e da ormai un mese combatte con la malattia. “Sto vivendo una situazione nuova, inaspettata, soprattutto per me e la mia famiglia. Posso comunque ritenermi fortunato ad avere tante persone intorno a me che mi vogliono bene e dei medici e del personale che mi hanno aiutato tanto”, ha spiegato. Che poi ha svelato: “Sono tornato a camminare, correre, posso passare del tempo con i miei cari, quindi va tutto bene“. L’attaccante franco-ivoriano hato anchehail. “Mentre mi allenavo...

fattoquotidiano : Sebastian Haller racconta come ha scoperto il tumore: “Sentivo sensazioni strane allo stomaco. Dopo gli esami ero s… -

Il Fatto Quotidiano

... ha parlato della situazione di: "Sta andando bene, è progredito"Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato della situazione di. Di seguito le sue ...Commenta per primo Il ds del Borussia Dortmund,Kehl , ha fatto il punto sulle condizioni di Sebastien: 'Sta andando bene, è progredito. Ovviamente ha bisogno di tempo ma è fiducioso e la sta affrontando con coraggio. Dimostra che ... Sebastian Haller racconta come ha scoperto il tumore: “Sentivo sensazioni strane allo stomaco Emotionaler Auftritt bei den Eredivisie-Awards in Utrecht: Dortmund- Neuzugang Sebastian Haller wird als bester Torschütze geehrt und kämpft mit den Tränen.Der an Hodenkrebs erkrankte Sebastien Haller erlebte in den Niederlanden bei der Auszeichnung zum Eredivisie-Torschützenkönig der Saison 2021/22 einen emotionalen Empfang.