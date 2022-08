Scuole chiuse per le elezioni politiche 2022: per quanti giorni? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le elezioni politiche 2022 porteranno ad uno stop della didattica scolastica. Le Scuole saranno chiuse per la sistemazione, il giorno e lo spoglio elettorale: ecco per quanti giorni gli studenti rimarranno a casa. Poco dopo l’inizio dell’anno scolastico tantissimi studenti avranno il primo stop accademico. Il motivo? Per permettere agli italiani di recarsi alle urne ed eleggere il nuovo Parlamento. Una vera e propria vacanza extra, un modo per ‘addolcire’ il rientro nelle classi dopo l’estate, in modo da concedersi il primo weekend autunnale. Ma per quanti giorni non si andrà a scuola? fonte foto: AdobeStockUna chiusura straordinaria che di sicuro farà piacere ai tanti studenti ed arriva proprio per via delle ... Leggi su chenews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leporteranno ad uno stop della didattica scolastica. Lesarannoper la sistemazione, il giorno e lo spoglio elettorale: ecco pergli studenti rimarranno a casa. Poco dopo l’inizio dell’anno scolastico tantissimi studenti avranno il primo stop accademico. Il motivo? Per permettere agli italiani di recarsi alle urne ed eleggere il nuovo Parlamento. Una vera e propria vacanza extra, un modo per ‘addolcire’ il rientro nelle classi dopo l’estate, in modo da concedersi il primo weekend autunnale. Ma pernon si andrà a scuola? fonte foto: AdobeStockUna chiusura straordinaria che di sicuro farà piacere ai tanti studenti ed arriva proprio per via delle ...

