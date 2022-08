Scuola nuova? Tutti i consigli per sentirsi a proprio agio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scuola nuova? Non aver paura! Quando si inizia in una nuova Scuola possono essere tanti dubbi pronti ad assalirci. Prima di tutto, insicurezza riguardo cosa troveremo e paura delle connessioni che potremmo non riuscire a instaurare. Anche paura di non fare andare le cose per il verso giusto, timore di non dare il tuo meglio, mancanza di grinta nel voler costruire relazioni da zero e timore che non si riesca a costruire un rapporto di fiducia in breve tempo. Poi ci sono le paure legate ai professori, agli orari, al ritmo, allo stress, alle ore di sonno, alle ore di studio, al tempo per lo svago, alla fatica, alla voglia di continuare ad allenare il corpo o di iniziare uno sport nuovo. Potresti avere paura di non trovare tempo per te stessa, per curare la tua estetica, per dare forma ai tuoi desideri. Non avere paura di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022)? Non aver paura! Quando si inizia in unapossono essere tanti dubbi pronti ad assalirci. Prima di tutto, insicurezza riguardo cosa troveremo e paura delle connessioni che potremmo non riuscire a instaurare. Anche paura di non fare andare le cose per il verso giusto, timore di non dare il tuo meglio, mancanza di grinta nel voler costruire relazioni da zero e timore che non si riesca a costruire un rapporto di fiducia in breve tempo. Poi ci sono le paure legate ai professori, agli orari, al ritmo, allo stress, alle ore di sonno, alle ore di studio, al tempo per lo svago, alla fatica, alla voglia di continuare ad allenare il corpo o di iniziare uno sport nuovo. Potresti avere paura di non trovare tempo per te stessa, per curare la tua estetica, per dare forma ai tuoi desideri. Non avere paura di ...

COEZMUSIC : @marcodrast è uno degli artisti più promettenti della nuova scuola romana, prevedo grandi cose per lui come artista e come producer. - AnnaFado : RT @nelloscavo: Un audio con le minacce di un governatore filorusso ai docenti: «#Ucraina è nata da Lenin, non esisteva». «Parlare ucraino… - umbriaOn : #Terni, servizi sussidiari/integrativi #infanzia e #Sec: #proroga e nuova #gara da oltre 1,2 milioni di euro - Edoenonsolo : RT @daniela90064108: Oggi è ufficialmente il mio ultimo giorno di scuola. Ho sempre creduto in una scuola di qualità, che abbia cura in pri… - salvalente11 : RT @nelloscavo: Un audio con le minacce di un governatore filorusso ai docenti: «#Ucraina è nata da Lenin, non esisteva». «Parlare ucraino… -