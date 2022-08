Scuola, la carta del docente resta anche per quest'anno. Ecco come funziona il bonus (Di mercoledì 31 agosto 2022) I 500 euro per l'acquisto di prodotti e servizi per l'insegnamento potrebbero presto diminuire e addirittura essere anche assorbiti dai nuovi meccanismi messi in piedi dall'esecutivo Draghi Leggi su repubblica (Di mercoledì 31 agosto 2022) I 500 euro per l'acquisto di prodotti e servizi per l'insegnamento potrebbero presto diminuire e addirittura essereassorbiti dai nuovi meccanismi messi in piedi dall'esecutivo Draghi

RedazioneLaNews : Scuola, la carta del docente resta anche per quest'anno. Ecco come funziona il bonus - UnicaRadio : Greenpeace Italia lancia la linea scuola green - repubblica : Scuola, la carta del docente resta anche per quest'anno. Ecco come funziona il bonus [di Salvo Intravaia] - dettellina11 : @Mov5Stelle Come la carta igienica al dollaro federale. E il PNRR del Magico Gonde che sarà la vera stangata. Del… - HydraTheBlue : @LucioMM1 @eadaimon @TuminoMaurizio Viva la libertà! Via l’obbligo di frequentare la scuola, via carta d’identità,… -