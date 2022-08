Scene da matrimonio per Albano Carrisi e Loredana? L’indizio sui social scatena i fan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gossip torna prepotentemente a Cellino San Marco, nelle tenute di Albano Carrisi sono state messe in atto delle Scene da matrimonio che hanno lasciato i fan senza parole. Lui e Loredana Lecciso si sono sposati? Non è la prima volta che per Albano Carrisi e Loredana Lecciso di parla di matrimonio, nonché la realizzazione di un sogno d’amore per una coppia che da circa un ventennio è sulla cresta dell’onda del gossip italiano, chiacchierata e amatissima dai fan. Dopo una profonda crisi che il cantante ha vissuto con al suo fianco la compagna, nel 2020 hanno deciso di annunciare la serenità ritrovata, pronti a vivere il loro amore lontano dai rumors del gossip, eppure nel corso degli ultimi giorni potrebbe essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gossip torna prepotentemente a Cellino San Marco, nelle tenute disono state messe in atto delledache hanno lasciato i fan senza parole. Lui eLecciso si sono sposati? Non è la prima volta che perLecciso di parla di, nonché la realizzazione di un sogno d’amore per una coppia che da circa un ventennio è sulla cresta dell’onda del gossip italiano, chiacchierata e amatissima dai fan. Dopo una profonda crisi che il cantante ha vissuto con al suo fianco la compagna, nel 2020 hanno deciso di annunciare la serenità ritrovata, pronti a vivere il loro amore lontano dai rumors del gossip, eppure nel corso degli ultimi giorni potrebbe essere ...

scarlettdizi : Mi servirebbe un registro delle opposizioni anche per le scene da un matrimonio perché tbh sono pienah. - pascale_rosaria : @SaraPugliese84 ??????????????????la recita ossia Ek non il musical Scene da un matrimonio ?????? - cavalle4 : @gemyp26 Confermo di una freddezza ….Demet sembrava più vera nelle scene matrimonio delle serie che nn in quello ch… - mony0770 : @MandarinaCinese Non lo sai?? Il matrimonio di ieri era una farsa, scene girate addirittura tempo fa, per far crede… - LisaLizzup : Scene da un matrimonio … 12 anni e 12 kg fa -