“Scandalo” Spid | il malato di Sla non può ottenerlo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Antonio Brocani era uno ex chef del ristorante La Grotta del Frate di Staffolo, in provincia di Ancona, ma la Sla ha spezzato il suo sogno undici anni fa. La malattia lo ha colpito e immobilizzato a letto da dieci anni e ogni gesto della vita quotidiana è diventato impossibile da sostenere senza l’aiuto della moglie Maila Pigliapoco, che lo assiste e accudisce ogni giorno. Grazie alla donna Antonio vive e stringe i denti per lottare per il proprio futuro che però, secondo lo Stato, non varrebbe quanto quello di un qualsiasi altro cittadino. “Io esisto” urla Antonio attraverso la moglie Maila perché, nonostante gli sforzi per sopravvivere alla malattia, l’ex chef è stato del tutto dimenticato da quello Stato che invece dovrebbe tutelarlo. La denuncia arriva dopo l’ennesimo muro alzato per una semplice richiesta, quella dell’ottenimento delloche, per l’esperienza ...