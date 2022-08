Sassuolo-Milan 0-0 | Pioli | “Spero di avere Origi e Rebic per il derby”

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - DiMarzio : #SerieA | @SassuoloUS, infortunio per #Berardi, costretto a lasciare il campo. #SassuoloMilan - MarcoM267 : RT @fabiobaldonieri: ?? #Kjaer: “Per me è stata una sorpresa vedere il Sassuolo giocare così, tutti dietro” (@DAZN_IT) Dopo l’Atalanta anch… - ChrisElMuss : La cosa più importante dopo il risultato di ieri in vista del #derby tra #MilanInter di sabato? Da da 2 stagioni in… -

... oggi parliamo di Hector Bellerin , l'ultima idea per la fascia del, facciamo il punto su ... sul nuovo difensore del Chelsea, sul caso Lucas Ocampos all'Ajax e diamo un aggiornamento su...DIRETTA/(risultato finale 0 - 0): solo pari per i rossoneri IlPrimavera invece ha lottato per tutto l'anno per un posto nei playoff, ma alla fine ha dovuto abdicare: è ...Nel giorno nel quale Christophe Galtier ha lanciato l’ennesima frecciatina all’Inter per Skriniar – segnale di quanto al Psg si siano risentiti del no dei nerazzurri –, ...Ancora brutte notizie in casa Milan. Il pareggio in casa del Sassuolo rischia di costare ancora di più rispetto ai due punti persi in classifica dato ...