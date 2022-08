Sarno | scena da film horror | rincorre i residenti con una motosega

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Un momento di follia che poteva trasformarsi in tragedia quello vissuto asabato scorso. Un uomo, in circostanze ancora da chiarire, ha dato in escandescenze e ha impugnato unseminando il panico in un condominio.(Salerno), impugnae semina il panico in un condominio Lasi è consumata in via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.